Білоруські шахтарі оголосили страйк [ Редактировать ]
У Білорусі тривають "антилукашенківські протести". Після "Маршу сусідів", який відбувся напередодні в Мінську, до страйку доєдналися й близько сотні шахтарів "Білоруськалію". Місцеві ЗМІ повідомляють: кількість страйкувальників на підприємстві зростає.
Вимоги ж невдоволених результатами серпневих виборів незмінні - це відставка Олександра Лукашенка, звільнення всіх політв'язнів і проведення нових, чесних, виборів. Також до Лукашенка записали звернення прямо з шахти.
Віктор Гуринович, шахтар:
Ми стомилися від того, що ті методи, який застосовують силовики, зовсім не ті, що відповідають ХХІ століттю в цивілізованій країні. Все це залишається поза межами людського, морального, релігійного й етичного. Білорусі - жити, Білорусі - бути, та залишатися людьми!
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Лише в Мінську таких зібрань було близько 20. Для розгону протестувальників, ще з самого ранку до міста стягнули військову спецтехніку. Силовики застосували газ, світлові та шумові гранати, лунали постріли