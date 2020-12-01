У Білорусі тривають "антилукашенківські протести". Після "Маршу сусідів", який відбувся напередодні в Мінську, до страйку доєдналися й близько сотні шахтарів "Білоруськалію". Місцеві ЗМІ повідомляють: кількість страйкувальників на підприємстві зростає.

Вимоги ж невдоволених результатами серпневих виборів незмінні - це відставка Олександра Лукашенка, звільнення всіх політв'язнів і проведення нових, чесних, виборів. Також до Лукашенка записали звернення прямо з шахти.

Віктор Гуринович, шахтар: