Погрози в батьківському чаті. В Кропивницькому батьки почали залякувати багатодітну матір, бо та відмовилася здавати гроші на фонд школи. Пригрозили і її дитині. Як саме, розкаже наша Олена Бринза.

Здай заборговані кошти на туалетний папір та мило, або твоя дитина залишиться без подарунка на День святого Миколая. Такі погрози в батьківському чаті отримала Вікторія Мумига - мама другокласниці, яка навчається в Кропивницькій школі номер один. І це попри те, що жінка переконувала - на подарунок вона гроші знайде.

Вікторія Мумига, мама другокласниці:

Дуже велика сума на туалетний папір, але якщо це і так, хіба це люди, якщо вони будуть принижувати за туалетний папір і мило і коли, остання крапля за ці фонди, що мою дитину залишать без подарунку, не треба робити отак привселюдно одним дать, а комусь не дать.

Вікторія виховує чотирьох дітей, троє з них школярі, і кожна копійка в неї на рахунку. Розказує, гроші у фонд школи та на ремонти, а це 50 гривень на місяць, в неї вимагають регулярно.

Вікторія Мумига, мама другокласниці:

От нова школа казали нова школа, є плакати є все, ми приходимо і кажуть, треба на плакати, а ще кажуть вони дорогі і ми повинні зі свого карману, а я трьох дітей своїми силами, мені ніхто не допомагає.

Відкриті ж погрози надсилала їй представниця батьківського комітету Наталя. Коментувати ситуацію жінка відмовилась кинувши слухавку.

Наталія, представниця батьківського комітету:

Я просто допомагала батьківському комітету із закупівлею жилеток і закупівлею зошитів на англійську мову. Ваше було повідомлення, що ті, хто не здає фонди, подарунки не отримають на Святого Миколая? - (Кинула слухавку).

Адміністрація школи про ситуацію дізналась із соцмереж. Запевняють: заклад забезпечений всім необхідним, на що збирають фонди не знають.

Євгенія Сандул, в. о. директора НВО №1 Кропивницького:

І туалетного паперу у нас всього достатньо, звичайно будемо приймати всі міри для запобігання, цього не повинно коїтися.

На захист мами стали громадські активісти. Керівництву школи вручили - туалетний папір, гроші на який вимагали з жінки.

Ви поясните не тільки 2-Б класу і батьківському комітету, що такі речі не потрібно робити, ви поясните всій школі, що не треба збирати фонд школи, що не треба збирати фонд класу, бо 50 гривень на місяць з розрахунку 32 дитини, то я не знаю що з тим папером можна робити.

Такі дії батьківського комітету - це цькування, або ж булінг. За нього порушникам загрожує штраф, як і адміністрації закладу, у разі якщо ті не відреагують на конфлікт.

Євгенія Захарченко, юристка ГО "Батьківська рада Кропивницького":

Відповідальність керівника закладу освіти є те, що він не реагує на випадки булінгу, що йому стали відомі, щодо учасників освітнього процесу, я наголошу, що батьки учнів є учасниками освітнього процесу і адміністрація має вжити заходи.

І вже сьогодні на конфлікт відреагувало міське управління освіти: рекомендували не вручати в школах та садках жодних подарунків. Заяву про вимагання коштів багатодітна мама подала і в поліцію.