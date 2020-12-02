Пандемія COVID-19 у світі: у Латвії продовжили надзвичайний стан [ Редактировать ]
У світі за минулу добу коронавірус підхопили більш як 577 тисяч. Найбільше у США - понад 160 тисяч. В Європі найвища статистика інфікувань в Італії, там майже 19,5 тисяч нових випадків. В Латвії через спалах захворюваності продовжили надзвичайний стан до 11 січня. Там заборонені масові зібрання. Учнів старших класів перевели на дистанційне навчання.
Один обстріл з боку російських окупантів зафіксували на Донбасі напередодні. Неподалік Катеринівки ворог атакував зі стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає. На інших напрямках було тихо.
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