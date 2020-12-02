COVID-19 в Україні: найбільше інфікуються у столиці [ Редактировать ]
12,5 тисяч нових інфікувань коронавірусом за минулу добу в Україні. Ушпиталили майже півтори тисячі людей. 221 пацієнт помер від ускладнень. Найвищі показники заражень у Києві, на Одещині, Дніпропетровщині та Львівщині.
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