В жизни рано или поздно на своем пути мы встречаем "вечно невольных" людей. Таких персонажей не устраивает все. При общении с ними возникает ощущение, что в любой ситуации они ищут только негативные стороны. Астрологи связывают такую "способность" со знаком зодиака под которым рожден человек.

Так, на первом месте по ворчливости находится Рак. Настроение Рака полностью зависит от смены фаз Луны. Если вчера он во всеуслышание заявил о своем несчастном положении, то уже завтра будет пойман на обмане.

Люди, рожденные под покровительством этого знака, могут едва ил не любого довести своими замечаниями. Обладает способностью "из мухи делать слона", никогда не устает вести разговор на одну и ту же тему, каждый раз с директивами и поправками.

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