У Нью-Йорку збирають кошти на боротьбу з COVID-19 [ Редактировать ]
У Нью-Йорку встановили найбільше у світі відерце для різдвяних пожертв. Майже 10 метрів заввишки та 5 - завширшки. Вночі його підсвітлюватиме святкова ілюмінація. Зазвичай, під час зимових свят у такі червоні казанки у США збирають дарунки для нужденних.
Рекордний розмір цьогорічного різдвяного відерця пояснили велетенською потребою у допомозі - через коронавірус. Казанок тиждень пробуде на площі Таймс-Сквер. Потім його возитимуть іншими місцями Нью-Йорка, аби зібрати якомога більше коштів.
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