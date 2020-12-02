Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что с 16 января 2021 году вся сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Также он отмечает, что обслуживать посетителей на другом языке можно только по просьбе клиента.

"С 16 января 2021 г. язык обслуживания потребителей - украинский! В соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был - обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", - написал он.

В случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке необходимо обращаться к языковому омбудсмену.

Ранее языковой омбудсмен обратился к судьям КСУ.

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