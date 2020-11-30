На Луну впервые почти за 40 лет полетят люди [ Редактировать ]
Пилотируемый полет на Луну состоится в 2024 году. Это станет возможным благодаря системе запуска Artemis Space Launch System, которую разрабатывает космическое агентство NASA. Об этом сообщает "Голос Америки".
Первый полет аппарата состоится в 2021 году, он будет беспилотным. А уже через три года на спутник Земли впервые за почти 40 лет полетят люди, сообщает "Голос Америки".
К 2026 году власти США планируют начать другой долгосрочный проект - подготовить к запуску части проекта по возведению на поверхности Луны атомной станции. Сначала конструкцию испытают на Земле, а позже хотят отправить на спутник, чтобы станция производила энергию для поддержания работы исследовательского пункта.
NASA и Министерство энергетики США уже объявило конкурс для поиска производителей, которые воплотят проект в жизнь.
Ранее сообщалось, что NASA ввело правила поведения на Луне.
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