Пилотируемый полет на Луну состоится в 2024 году. Это станет возможным благодаря системе запуска Artemis Space Launch System, которую разрабатывает космическое агентство NASA. Об этом сообщает "Голос Америки".

Первый полет аппарата состоится в 2021 году, он будет беспилотным. А уже через три года на спутник Земли впервые за почти 40 лет полетят люди, сообщает "Голос Америки".

К 2026 году власти США планируют начать другой долгосрочный проект - подготовить к запуску части проекта по возведению на поверхности Луны атомной станции. Сначала конструкцию испытают на Земле, а позже хотят отправить на спутник, чтобы станция производила энергию для поддержания работы исследовательского пункта.

NASA и Министерство энергетики США уже объявило конкурс для поиска производителей, которые воплотят проект в жизнь.

Ранее сообщалось, что NASA ввело правила поведения на Луне.