Американский бизнесмен Илон Маск заработал за день 7200000000 долларов и стал вторым в списке самых богатых людей в мире - после владельца Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Генеральный директор компании Tesla Маск в понедельник, 23 ноября обогнал основателя Microsoft Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg. Таким образом Маск стал вторым самым богатым человеком в мире - после владельца Amazon Джефф Безос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост курса акций Tesla на 6,5% привело к тому, что состояние Маска за один день увеличилось на 7200000000 - до 127 900 000 000 долларов. С начала года доходы предпринимателя выросли на 100 300 000 000 долларов.

Состояние Билла Гейтса Bloomberg оценивает в 127 700 000 000 долларов. Эта цифра была бы значительно выше, если бы Гейтс не терял большое количество денег на благотворительность.

"Лидер списка миллиардеров Джефф Безос имеет состояние в 182 млрд долларов. Маск, как и Безос, - крупный акционер собственной компании и поэтому выигрывает прежде всего от роста своих акций на бирже. Так, акции Tesla за последние 12 месяцев выросли на 67,5% . Биржевая стоимость концерна Tesla составляет почти 500 млрд долларов. и поэтому, несмотря на относительно низкие производственные показатели и скромную прибыль, Tesla сейчас - наиболее котируемый мировой автопроизводитель ", - резюмировали в СМИ.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск отказался признавать земные законы на Марсе.