Введенный в Киеве карантин выходного дня эффективных результатов не дал. Количество зараженных в столице и в стране по-прежнему стремительно "лезет" вверх. Об этом сказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, карантин выходного дня был введен как один из альтернативных методов уменьшения социальной активности.

Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам (выходного дня - ред.) - нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие.

По его словам, если нет резкого роста заболеваемости коронавирусом, то такие ограничения являются эффективными

Сегодня мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он неэффективно влияет. И нет таких показателей, подтверждающих его эффективность.

Эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

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