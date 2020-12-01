Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов заявил, что для того, чтобы карантинные меры сработали, их нужно соблюдать.

Мы ввели карантин выходного дня, сначала неделю все эксперты так называемые… начали говорить - будет он работать, не будет он работать. Дошли до выходных, некоторые мэры начали говорить "мы не будем выполнять", рестораны остались открытыми. И пошло-поехало… Если мы, как врачи, дали рецепт, прописали лекарства, то, чтобы выздороветь, надо эти лекарства принимать. Если мы этого не делаем, мы не выздоровеем.

Так, он все же отметил незначительное сокращение динамики по заболеваемости в результате введения карантина выходного дня.

Замер проводился по количеству вызовов "скорой", количеству госпитализированных, недельными показателями и прочее.

Напомним, Степанов заявлял, что карантин выходного дня в Украине продлевать не будут.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.