У Нью-Йорку встановили найбільше у світі відерце для різдвяних пожертв. Майже 10 метрів заввишки та 5 - завширшки. Вночі його підсвітлюватиме святкова ілюмінація.

Зазвичай, під час зимових свят у такі червоні казанки у США збирають дарунки для нужденних. Рекордний розмір цьогорічного різдвяного відерця пояснили велетенською потребою у допомозі - через коронавірус.

Казанок тиждень пробуде на площі Таймс-сквер. Потім його возитимуть іншими місцями Нью-Йорка, аби зібрати якомога більше коштів.