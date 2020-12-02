У Нью-Йорку встановили величезне відерце для пожертв [ Редактировать ]
У Нью-Йорку встановили найбільше у світі відерце для різдвяних пожертв. Майже 10 метрів заввишки та 5 - завширшки. Вночі його підсвітлюватиме святкова ілюмінація.
Зазвичай, під час зимових свят у такі червоні казанки у США збирають дарунки для нужденних. Рекордний розмір цьогорічного різдвяного відерця пояснили велетенською потребою у допомозі - через коронавірус.
Казанок тиждень пробуде на площі Таймс-сквер. Потім його возитимуть іншими місцями Нью-Йорка, аби зібрати якомога більше коштів.
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