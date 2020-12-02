Майбутнє близько: робот "влаштувався" поваром у школі [ Редактировать ]
В одній зі шкіл Шанхая працює робот, який самостійно готує та видає їжу школярам. Таку новацію запровадили вперше. Як працює розробка та чи до вподоби учням страви - далі в сюжеті.
Цей триметровий жовтий робот став справжньою знахідкою для однієї зі шкіл Шанхая! Принаймні так про нього відгукується керівництво закладу. На кухні "господарює" лише він - робот замінив усіх кухарів. І встигає нагодувати кожного учня.
Сонг Венджі, заступник директора школи:
Це дуже корисний винахід. Особливо коли ми говоримо про безпеку та здоров'я школярів, зокрема під час пандемії коронавірусу. Головна ідея використання нашого робота - жодного людського дотику під час приготування їжі. Він передає їжу просто до рук школяра. Це дозволяє уникнути зайвих контактів, чого ми й прагнемо.
Серед завдань робота не лише приготувати їжу. Він також повинен викласти страви на посуд і поставити їх на конвеєр. А вже звідти школярі й розбирають свої порції. До слова, новий роботизований кухар готує найрізноманітніші страви м'ясо, гарніри, салати та десерти. Учні таку новацію оцінили позитивно.
Гу Чен, учениця:
Коли я вперше його побачила, то відверто здивувалася. Тому що ніколи не бачила, щоб робот готував їжу. І, знаєте, я не очікувала, що його страви такі смачні. Мені дуже подобається!
Окрім захвату від такої "новинки", діти розуміють, задля чого в школі вдалися до таких змін у роботі їдальні.
Цай Чіченг, учень:
Завдяки тому, що їжу готує робот, усе цілком безпечно. На відміну від того, якби страви готувала людина. Адже вона може бути інфікована коронавірусом. А так ми спокійні.
Роботом задоволені всі. Учні кажуть, що це сучасно. Вчителі радіють із того, що так безпечніше. Керівництво ж шанхайської школи пишається - вони стали першими, хто використав такий метод приготування їжі школярам. Тож закликають перейняти досвід і інші навчальні заклади Китаю. На їхню думку, саме так вдасться убезпечити від коронавірусу чи інших хвороб не лише дітей, а й цілі родини.
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