НАБУ начало расследование уголовного производства, в котором фигурирует имя замглавы Офиса президента Олег Татарова, после заявления чиновника о недопустимости пребывания Артёма Сытника в должности директора НАБУ. Об этом сообщает Телеграм-канал "Быстрые новости".

"Похоже, что "антикоррупционеры" посчитали делом "политической чести" хоть как-то ответить на его публичную позицию относительно незаконности пребывания Сытника на должности главы НАБУ. Ведь именно после этого в ведомстве решили "намекнуть" Татарову на грядущую уголовную ответственность: мол, четыре года назад он, будучи ещё адвокатом, предоставил одному работнику экспертного учреждения скидку в размере 120 тыс грн, на автомобильное паркоместо в ЖК "Артемовский" взамен на экспертизу", - говорится в сообщении.

Автор отмечает, что этому работнику - Константину Дубоносу, НАБУ уже вручило подозрение по данному делу.

"При этом основываясь, по имеющейся информации, на доносе одного заложника НАБУ, вора Микитася, которому посулили взамен свободу (несмотря на факты правонарушений). Имя Татарова в деле фигурирует лишь 1 раз", - подчёркивает он.

В сообщении также отмечается, что данное дело содержит признаки политического: "История пахнет фальсификатом. Мол, если уж не получится надавить на не заарканенное "антикоррупционерами" лицо, может, хоть репутацию подмочить немного, чтоб на этом фоне как-то выиграть. Слабовато, конечно, против решения суда-то по Сытнику. Но это традиционный метод Сытника по отношению ко всем, кто против него открывает рот. Пример этому глава Конституционного суда, и Татаров", - подчёркивается в публикации.

Ранее О.Татаров резко раскритиковал пока ещё главу НАБУ Артема Сытника, заявив, что "НАБУ - это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. И корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Сытник". Также в конце октября Окружной админсуд Киева обязал Минюст вычеркнуть имя Сытника из госреестра, как главы ведомства. Ранее КС Украины признал незаконным назначение А.Сытника главой НАБУ.