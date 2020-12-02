Шмыгаль высказался об отставке Степанова [ Редактировать ]
В среду, 2 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал возможную отставку министра здравоохранения Максима Степанова. По его мнению, менять министра в нынешних условиях просто некорректно.
Об этом он заявил в интервью "Журналу Корреспондент".
В частности, Шмыгаль прокомментировал информацию СМИ о планах якобы назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко на место Степанова.
"Сейчас в разгаре борьба с коронавирусом. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него по поводу возможной отставки. Я с уважением отношусь к своей команде, поэтому комментировать слухи о кадровых ротациях не хочу и не буду", - добавил премьер.
Ранее Шмыгаль заявил, что в Украине проведут тотальное тестирование на коронавирус.
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