Кіберполіція затримала 9 членів банди, які торгували наркотиками через інтернет. З клієнтами вони спілкувались онлайн, а гроші отримували на анонімні електронні гаманці. Товар збували на Харківщині, Київщині та Сумщині через закладки.

Під час обшуків у наркоділків вилучили 4 кілограми психотропів. Їхня вартість на чорному ринку - понад 4 мільйони гривень. Наразі правоохоронці встановлюють канали постачання.

Ольга Міщенко, начальниця сектору управління протидії кіберзлочинам в Харківській області: