Кіберполіція викрила розгалужену мережу наркоторгівлі [ Редактировать ]
Кіберполіція затримала 9 членів банди, які торгували наркотиками через інтернет. З клієнтами вони спілкувались онлайн, а гроші отримували на анонімні електронні гаманці. Товар збували на Харківщині, Київщині та Сумщині через закладки.
Під час обшуків у наркоділків вилучили 4 кілограми психотропів. Їхня вартість на чорному ринку - понад 4 мільйони гривень. Наразі правоохоронці встановлюють канали постачання.
Ольга Міщенко, начальниця сектору управління протидії кіберзлочинам в Харківській області:
Створена злочинна організація існувала з 2016 року. Обсяги продажу наркотичних речовин і психотропних засобів за місяць складали від 5 до 10 кілограмів вартістю відповідно від 5 до 10 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років с конфіскацією майна.
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