У Кропивницькому з восьмого поверху випала дитина [ Редактировать ]
У Кропивницькому з восьмого поверху випала чотирирічна дитина - зараз за її життя борються медики.
Дівчинка була вдома з п'ятнадцятирічною сестрою. Дитина обперлася на антимоскітну сітку відчиненого вікна й полетіла вниз. Від миттєвої смерті її врятував дах прибудови першого поверху. Зараз дівчинка у важкому стані в реанімації.
У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження.
Очевидець
Вона впала на дах, а потім з даху її скинуло на землю. Мати буквально відлучилась може хвилин на 10. Вона як раз йшла і оце...
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