У Кропивницькому з восьмого поверху випала чотирирічна дитина - зараз за її життя борються медики.

Дівчинка була вдома з п'ятнадцятирічною сестрою. Дитина обперлася на антимоскітну сітку відчиненого вікна й полетіла вниз. Від миттєвої смерті її врятував дах прибудови першого поверху. Зараз дівчинка у важкому стані в реанімації.

У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Очевидець