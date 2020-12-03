Російські найманці замінували передові позиції на Донбасі [ Редактировать ]
Російські найманці тричі порушили режим тиші на Донбасі. Минулої доби бойовики накривали вогнем із гранатомета околиці Водяного. Також на цій ділянці окупанти дистанційно замінували позиції ЗСУ кількома, забороненими у світі, протипіхотними мінами. Серед українських захисників бойових втрат немає.
Сапери очистили понад 7 гектарів території та передали на знищення майже півтори сотні боєприпасів.
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