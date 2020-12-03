Схвалення Британією вакцини від "Пфайзер" відкриває можливості і для України. Адже раніше уряд ухвалив рішення, за яким препарати, зареєстровані у Великій Британії, ЄС чи США не потребують додаткових дозволів в Україні.

Чи треба щепитися тим, хто вже перехворів на COVID-19?

Більшість людей, які одужали після ковіду, мають захист від повторного зараження.

Тетяна Анікєєва, доктор медичних наук:

На сегодняшний день самый сильный иммунитет вырабатывается только после встречи с настоящим возбудителем, но не факт, что вы переживете эту встречу.

Але навіть, якщо зустріч із недугою ви таки пережили, тривалість такого захисту досі залишається сумнівною. За даними, які є на сьогодні, імунітет після хвороби зникає, але у кожного по-різному - від кількох місяців до пів року. А потім ви знов уразливі - і є загроза підхопити COVID-19 повторно.

Андрій Александрін, епідеміолог:

Sarc-Cov-2 возбудитель COVID-19 относится к РНК-содержащим вирусам, а мы знаем по примеру других содержащих РНК-вирусов - это очень мутирующие вирусы, к которым очень сложно найти универсальный выход.

Експерти вважають: найімовірніше щеплення проти ковіду буде схоже на щеплення проти грипу. Тобто залежатиме від штаму вірусу, і буде сезонним. Утім, поки що все це - тільки припущення.

Алла Волоха, імунолог:

Складно сказати як довго тримається природний імунітет і як довго буде триматися імунітет після вакцинації. Ми сподіваємося, що після вакцинації він буде трошки довше триматися, але теж напевне не менше року, а то й більше потрібно, щоб знати наскільки довготривалий цей імунітет.

За найоптимістичнішими прогнозами від МОЗ перша партія вакцин проти COVID-19 в Україні може з'явитися навесні-влітку.

Навіть після масового щеплення має минути час, аби можна було зробити висновки про ефективність сироватки.