Чи потрібно робити щеплення від COVID-19 тим, хто вже перехворів? [ Редактировать ]
Схвалення Британією вакцини від "Пфайзер" відкриває можливості і для України. Адже раніше уряд ухвалив рішення, за яким препарати, зареєстровані у Великій Британії, ЄС чи США не потребують додаткових дозволів в Україні.
Чи треба щепитися тим, хто вже перехворів на COVID-19?
Більшість людей, які одужали після ковіду, мають захист від повторного зараження.
Тетяна Анікєєва, доктор медичних наук:
На сегодняшний день самый сильный иммунитет вырабатывается только после встречи с настоящим возбудителем, но не факт, что вы переживете эту встречу.
Але навіть, якщо зустріч із недугою ви таки пережили, тривалість такого захисту досі залишається сумнівною. За даними, які є на сьогодні, імунітет після хвороби зникає, але у кожного по-різному - від кількох місяців до пів року. А потім ви знов уразливі - і є загроза підхопити COVID-19 повторно.
Андрій Александрін, епідеміолог:
Sarc-Cov-2 возбудитель COVID-19 относится к РНК-содержащим вирусам, а мы знаем по примеру других содержащих РНК-вирусов - это очень мутирующие вирусы, к которым очень сложно найти универсальный выход.
Експерти вважають: найімовірніше щеплення проти ковіду буде схоже на щеплення проти грипу. Тобто залежатиме від штаму вірусу, і буде сезонним. Утім, поки що все це - тільки припущення.
Алла Волоха, імунолог:
Складно сказати як довго тримається природний імунітет і як довго буде триматися імунітет після вакцинації. Ми сподіваємося, що після вакцинації він буде трошки довше триматися, але теж напевне не менше року, а то й більше потрібно, щоб знати наскільки довготривалий цей імунітет.
За найоптимістичнішими прогнозами від МОЗ перша партія вакцин проти COVID-19 в Україні може з'явитися навесні-влітку.
Навіть після масового щеплення має минути час, аби можна було зробити висновки про ефективність сироватки.
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