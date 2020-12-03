У Бердянську, що на Запоріжжі, підлітки підпалили свого товариша. Зробили таке, щоб викласти відео в інтернет. Чим закінчилася витівка юних блогерів?

Дванадцятирічний Володимир зараз у палаті опікового відділення центру екстреної медичного допомоги Запоріжжя. Сюди підліток потрапив після пустощів з двома друзями. Зі слів школяра, ті запропонували зробити відео для їхнього "Інстаграму". Облили хлопця рідиною для розпалення багаття, а потім - підпалили.

Вообще-то, я не хотел этого. Но они сказали, или 100 счелбанов, типа. А у Кирилла счелбаны такие, что вот так делает - замахивается с кулака.

Мати Володі каже: підлітки знаються давно, усі вони сусіди. І донині жінка не мала жодних претензій до компанії сина.

Наталія Рукавичникова, мати постраждалого:

Получилось так, что они подожгли, потом пытались тушить. Потом пытались мочить. Потом пытались еще чем-то мазать. Потом поняли, что это уже бесполезно, тогда уже испугались. И тогда они его повели домой, довели его до третьего этажа. Бросили и побежали домой.

Наразі стан підлітка стабільний. У нього опіки ноги, стегон, попереку та правої руки. Уражено майже 15 відсотків тіла.

Андрій Сех завідувач, відділення термічної травми та реконструктивної хірургії Центру екстреної медичної допомоги:

Є частина опіків які зможуть загоюватись самостійно. Частина опіків, які надалі будуть потребувати оперативного лікування. Він був у синтетичному одязі, який горить дуже швидко. Тому й опіки у нього глибші, ніж якби це були опіки рідиною.

Родина постраждалого щодня витрачає на медикаменти по кілька тисяч гривень.

Наталія Рукавичникова, мати постраждалого:

Они до сих пор считают, что они играли.

А в соцмережах чимало звинувачень посипалось безпосередньо і в бік самої матері. Мовляв, та не доглядала за дитиною як слід, бо є відео, як хлопець начебто випиває 100 грамів "для хоробрості" перед ризикованим експериментом з підпалом.

Тому, окрім медичної допомоги, дитині, ймовірно, знадобиться і психологічна.

Дарія Полякова-Сташків, психологиня:

Реабилитация будет зависеть от помощи родителей. От понимания родителей ситуации. И желания изменить эту ситуацию к лучшему. Возможно это был способ доказать что-то родителям. Возможно, это был способ влиться в социум, в компанию.

Інцидент уже розслідує поліція. Там відкрили кримінальне провадження за завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Відповідати, найімовірніше, доведеться батькам підлітків.