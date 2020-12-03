По состоянию на четверг, 3 декабря, ситуация с распространением COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Сумской, Черкасской и Киевской областях.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Сумской области - 1040,4 (+), в Черкасской области - 759,7 (-) и в Киевской области - 734,1 (+).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Луганской области - 182,2 (+), в Кировоградской области - 190,7 (+) и в Винницкой области - 224,5 (-).

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