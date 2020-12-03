"Нова українська школа" - стара українська корупція. СБУ викрила масштабну схему махінацій із закупівлями шкільного обладнання. Йдеться про комп'ютерну техніку та інтерактивне устаткування для учнів перших і других класів.

Це фізкульт-хвилинка в першому класі Микитинецької гімназії. Проводять її за допомогою ноутбука, який для них нещодавно придбав Косівський районний відділ освіти.

Таких ноутбуків районний відділ освіти закупив цього року майже три десятки. І все б нічого, та параметри техніки не відповідають вимогам Міністерства освіти.

Петро Іванишин, голова Косівської РДА:

Відділ освіти - це є окремо юридична особа, вони мають свою бухгалтерію, відокремлений структурний підрозділ. Керівник, який це проводив, несе відповідальність. Я із засобів інформації і пізніше від нього почув, що в нього були обшуки. І що є така ситуація.

З начальником Косівського райвідділу освіти нам вдалося поспілкуватися лише телефоном. Каже, умов закупівель вони не порушили, уся придбана ними техніка - доброї якості, та й ціни на неї - ринкові.

Володимир Козьменчук, начальник Косівського районного відділу освіти:

Ми закуповуємо за рахунок прихідної освітньої субвенції. Ми дивилися по цій техніці, яка закуповувалася на рівні України то ціни у нас ще є нижчі. Я можу це підтвердити, бо я маю аналіз по системі "Прозорро".

Правоохоронці виявили цілу схему махінацій під час закупівель техніки для нової української школи. У СБУ кажуть: питання почалися ще до організації самих тендерів. У них перемагали "обрані" фірми. Оскільки всі вимоги були прописані конкретно під них.

А всі інші компанії з торгів знімали - навіть якщо пропозиції були вигідніші.

Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-Франківській області:

Співробітники СБУ задокументували факти закупівлі гуртових партій комп'ютерного обладнання за ціною, що вдвічі перевищує роздрібну вартість цих моделей. Для збільшення суми "відкату" фігуранти закуповували низькоякісну техніку, яка може завдати школи здоров'ю дітей.

Імена головних фігурантів цієї справи у СБУ не розголошують, адже слідство ще триває. Та згідно з даними тендерних закупівель, усю цю техніку для шкіл продавали дві столичні компанії. Постачали майже по всій Україні.

Загалом, за даними слідства, до оборудок із закупівлями причетні понад десяток різних комерційних структур.