Рада приняла закон о водном транспорте: что изменится [ Редактировать ]
В четверг, 3 декабря, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон №1182-1 "О внутреннем водном транспорте". Его поддержали 276 народных депутатов.
Так, закон определяет вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, его функционирования и развития, инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях.
Устанавливается и ответственность судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Однако ряд его статей вступят в силу через три года со дня опубликования документа.
Ранее сообщалось, что проект бюджета-2021 поступил в Раду. Также мы писали о том, что МВФ отказал Украине в экстренной помощи.
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