На передовій бойовики вели вогонь з міномета [ Редактировать ]
Російські найманці від початку доби двічі порушили режим припинення вогню. Усі випадки зафіксовані поблизу Водяного на півдні Донеччини. Окупанти вели вогонь з міномета 120 калібру, а також дистанційно мінували позиції ЗСУ забороненими протипіхотними мінами.
Минулої доби бойовики тричі порушили мирні домовленості і знову ж таки неподалік Водяного. Про дії збройних формувань РФ та її найманців негайно повідомили представників ОБСЄ. Серед українських захисників бойових втрат немає.
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