Індульгенція для Трампа. Американський президент, перш ніж покинути Білий дім, може помилувати своє найближче оточення і навіть самого себе. Навіщо це? І наскільки законно? Дмитро Анопченко про все це із Вашингтона.

CNN, почувши про це від джерел у Білому домі, опублікувала сенсацію. Мовляв, чинний президент, перед тим як піти, може підписати низку указів. Помилувати кількох людей, зокрема дочку, Іванку, та зятя і одночасно радника - Джареда Кушнера.

Глава держави і справді має право на помилування. Але президенти завжди використовували його, коли вже відбулися і слідство, і суд, і оголошення вироку. А тут розглядають сценарій, коли помилують заздалегідь, тобто ще до того, як оточенню Трампа навіть висунуть обвинувачення. Така собі "президентська індульгенція", коли відпускають усі "гріхи".

І Трамп цілком серйозно обговорює такий план із юристами. Побоюючись, що адміністрація Байдена переслідуватиме його соратників, родину та його самого. Ось і хочуть перестрахуватися і вважають, що після президентського помилування неможливо буде порушувати кримінальні справи та викликати до суду, адже за все, що зроблено не так, держава чиновникам уже пробачила. Але і це ще не все. Радники Трампа і його особистий адвокат Руді Джуліані пропонують ще один крок. Щоб Трамп самого себе теж убезпечив.

Кажуть, прецедентів в історії США ще не було, але максимально схожий випадок був у сімдесятих: 38 президент, Джеральд Форд, помилував свого попередника, Річарда Ніксона ще до того, як йому висунули звинувачення за результатами Вотергейтського скандалу. Отже, і Трамп начебто може це зробити, він такий самий громадянин США, як і решта. І якщо суддя сам собі може оголосити покарання, то і президент теоретично сам себе за все на світі може помилувати.

І найкращі юристи Америки зараз терміново взялися вивчати законодавство. Одним потрібні аргументи на користь "президентського помилування", іншим - щоб цього не допустити.