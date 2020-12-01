На Донбасі не припиняються ворожі провокації [ Редактировать ]
На Донбасі за минулу добу чотири порушення з боку російських формувань. Поблизу Новотошківського і Гнутового окупанти вели вогонь з протитанкового гранатомета й стрілецької зброї. Біля Водяного українські військові збили безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На інших напрямках спостерігається тиша.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників - немає.
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