26 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе произошел конфликт между двумя военнослужащими. Его причиной стали деньги. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Так, 44-летний военнослужащий-контрактник, который является водителем одной из воинских частей, избил и пытался задушить сослуживца. Затем он облил коллегу смазкой для бензопил, поджег зажигалкой и украл у потерпевшего 9,5 тыс. гривен.

Сейчас пострадавший находится в Центральной городской больнице Торецка, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ожоги правой ноги.

Военнослужащему сообщено о подозрении в:

нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (ч. 2 ст. 406 УК Украины);

нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боец ВСУ пытался изнасиловать девочку. К счастью, ребенка спасла бабушка.