Нацполіція ще торік повідомила про затримання підозрюваних у справі

Уже третя річниця загибелі української доброволиці Аміни Окуєвої. Трагедія сталась 30 жовтня 2017 року. Тоді, Аміна та її чоловік потрапили під справжній обстріл. Щоправда, в самому центрі Київської області.

Подробиці одного з найрезонансніших убивств останніх років - нагадає Юлія Жешко.

На цьому перехресті, три роки тому близько 20.00 вечора невідомі розстріляли автомобіль. У ньому їхали Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. У жінку випустили 14 куль і вона загинула на місці. А от Осмаєв вижив. Відбувся пораненням ноги. Тепер тут на вшанування пам'яті про Аміну стоїть меморіал.

Ірина Камінська, мати Аміни Окуєвої:

Амина - воин. Я не говорю, что она была. Я не могу по отношению к ней эти слова произносить. Еще и потому что вон там вы прочитаете строчку из Корана. Не считайте мертвыми тех, кто был убитыми на пути Всевышнего. Они живы и получат свой удел. Точно так же как получат свой удел, те кто убили ее.

Асланбек Осмаєв, батько Адама Осмаєва:

От всей души отцовское вам спасибо, что помните ее. Ее смерть не была напрасной. Выражая свой молчаливый протест, в Чечне сотни девочек назвали в честь Амины.

У поліції запевняють: смерть Аміни - замовне вбивство. Експерти МВС встановили, що викинута стрільцем за 600 метрів від місця злочину зброя, дуже рідкісна в Україні. Її, за версією слідства, передали злочинцеві спеціально - для вчинення вбивства.

Антон Геращенко, заступник міністра МВС:

Вони виконували вбивство на замовлення. І це не єдине, на них іще декілька вбивств. Убивство директора компанії "Капарол". Інше - стосується людини, яка відповідала за рекламу в метро м. Києва. І ми вважаємо, саме цьому угрупуванню доручили убити Аміну та її чоловіка. Адам чудом вижив. Але зараз він вимушений бути не публічним. Бо за нашою інформацією замовлення продовжуються. За його убивство пропонують 500 тисяч доларів.

Нацполіція ще торік повідомила про затримання підозрюваних у справі про убивство української доброволиці та учасниці антитерористичної операції на Донбасі. Від того часу з'явилися нові докази. Зокрема, виявили сліди ДНК на зброї. Але суди тривають.

Антон Геращенко, заступник міністра МВС:

Завтра о в Шевченківському суді відбудеться суд по запобіжному заходу підозрюваному на прізвище Рєдькін.

Ідеться про п'ятдесяти-шести-річного Ігоря Редькіна. Окрім нього, у вересні минулого року було затримано ще шістьох осіб. Одного з них суд відпустив, іншого - заарештував, ще чотирьох - відправив під домашній арешт.