Сьогодні Міжнародний день людей з інвалідністю

Сьогодні Міжнародний день людей з інвалідністю. Його встановила ООН майже 30 років тому, як нагадування про права і потреби більш як мільярда людей на планеті. Щороку для цього дня обирають тему. Цьогорічна - "Будувати краще" - звучить, наче докір героям наступного сюжету.

Мешканці будинку у Дніпрі влаштували справжнє пекло подружжю на візках - лише через те, що вони насмілилися зробити пандус до під'їзду. Родині вже прокололи шини у візках, а тепер сусіди погрожують загородити проїзд. Але найгірше те, що така ситуація радше правило, а не виняток.

При хорошем ветре, здоровый человек еле удерживает эту дверь, просто на просто. Другого входа у меня нет. И на таком не сильно и заехал. Я открывал эту дверь и дальше уже добирались, если работал конечно лифт, уже как-то попадали домой.

Сергій Пондзюбан показує, які перешкоди їм із дружиною треба долати, щоб потрапити додому. Подружжя, Сергій і Тетяна, кажуть: життя на візках інколи здається нестерпним. Над тим, як його полегшити вони міркували 15 років. Нарешті у вересні їм почали будувати спеціальний під'їзд і встановлювати там підйомник. Однак, із початком будівництва спалахнув справжній скандал із сусідами.

Тетяна Пондзюбан, жителька будинку №8 на вулиці Савкіна:

Сейчас законодательная база. Мы имеем права поставить пандус и подъемник без согласия соседей. Их согласия нам не нужно, это по закону. Вот началось строительство и началось - порезали нам колеса в коляске, выбивали нам двери. Заявление уже есть в полиции, я уже на первое судебное заседание ходила.

Зараз сусіди погрожують поставити на в'їзді на доріжку стовпчики.

Большинство людей было против. Это можно было сделать и тогда решить. Почему? От куда я знаю. Я конкретно, потому, что там будут бегать дети. Не с этого года, а со следующего года у там, там будет бегать крестник, я там лично сделаю забор и отгорожу от дороги.

Претензії сусідів подружжя називає безглуздими, адже нікому не заважає ні доріжка, ні прибудова, у якій встановили підйомник. Сергій пояснює, все облаштовано згідно з проєктом.

Сергій Пондзюбан, житель будинку №8 по вул. Савкіна:

Однозначно никому помешать мы просто не можем. Здесь, до того как вот это обустроили. Это было просто заброшенное место, где куча листьев бутылки бросают с крыши. Те, которые сейчас приходили, они кричат, я тоже такое хочу. Чтобы и мне такое сделали. Я говорю, а прежде ты не хочешь, чтобы тебе что-то сломали и тогда ты будешь иметь полное право достроить или пристроить или иметь право это получить.

На захист людей з обмеженими можливостями стали жителі сусідніх будинків. Кажуть, не дозволять перетворити життя подружжя знову на муку.

Ганна Кічіна, жителька Дніпра:

Это какие-то нападки злых, алчных людей, которые делят не свое даже. Они не вложили ни копейки в обустройство, в дорогу, в эту детскую площадку. Не считаю нормальным обижать людей, а тем более тех, кто не может за себя постоять.

Спеціальний під'їзд до будинку та намет із інклюзивним ліфтом будують у межах міської програми для людей з інвалідністю. У Дніпрі мають втілити ще 18 подібних програм. Та за словами соцслужб, майже за кожною адресою трапляються непорозуміння із сусідами.

Ольга Волкова, голова ГО "Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю "Океан добра":

Самое печальное, когда я объезжала все эти 20 адресов с проектировщиками, то все адреса соседи были категорически против там клумбу не трогайте, там какой подъемник, по ступенькам, нет! Как мы будем носить холодильники. У людей с инвалидностью такие же возможности как у Вас. Если инфраструктура будет доступной, то возможности будут безграничны у людей с инвалидностью.

Подружжя візочників усе-таки сподівається, що фізичне здоров'я сусідів не стане на заваді проявам звичайної людяності.