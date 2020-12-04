Лобстери й устриці на паркуванні. Бельгійський ресторан вирішив обійти карантинні правила. Столики зі свічками й вишуканим сервіруванням облаштували в окремих фургонах так, щоб відвідувачі закладу не перетиналися одне з одним.

Франсуаза з чоловіком уперше за кілька місяців вибралися на вечерю в ресторані. Забронювали не столик, а цілий трейлер. Такий сервіс пропонують у новому закладі неподалік бельгійського Шарлеруа щоб оминути карантинні обмеження.

Франсуаза Гендеб'єн, відвідувачка ресторану:

Ми прийшли до єдиного ресторану в Бельгії, який зараз відчинений. Такого формату ми ще не бачили, тому цікаво було спробувати.

Ресторанам в країні працювати можна лише "на виніс" і в режимі доставки. Власник цього закладу підлаштувався під нові правила. Готують їжу на кухні, а далі офіціанти розносять страви до фургонів на парковці. Кожна компанія - в окремій машині.

Квентін Мілбау, офіціант:

Я залишу вам меню, коли будете готові замовляти. Телефонуйте на рецепцію або надсилайте SMS. Зазначте, що номер вашого столика - 31.

Гості можуть орендувати трейлер (це коштує 25 євро за вечір), або приїхати на своєму.

Андре Декс, відвідувач ресторану:

Користуюся тим, що колись придбав таку машину. Вечеряли хоч і за власним столом, але як справжні королі.

Заклад спеціалізується на морепродуктах. Від вишуканих страв з лобстерів і устриць не відмоляються навіть у таких обмежених умовах.

Маттіа Коллу, власник ресторану:

Звичайно ж, на кухні зараз тісніше, але ми пристосувалися. А ще з'ясувалося, що більшість наших підносів не пролазить у двері трейлера, тому довелося поміняти посуд. Також просимо гостей після їжі зібрати всі столові прибори у спеціальний контейнер, щоб офіціант зайвий раз не контактував з ними і міг просто принести нову справу.

Новий карантин і комендантську годину в Бельгії запровадили ще два місяці тому - через приріст захворюваності й найвищу смертність від COVID-19 у Європі. Від початку грудня запрацювали непродовольчі магазини - щоб люди могли купити подарунки на Різдво. А заклади громадського харчування раніше ніж у січні відчиняти не планують.