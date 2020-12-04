У Запоріжжі мати "здавала в оренду" 12-річного сина [ Редактировать ]
У Запоріжжі схопили жінку, яка "здавала в оренду" свого 12-річного сина для жебракування. Поліція провела спецоперацію і заарештувала матір, коли та привела дитину, так би мовити, на роботу і отримала за це гроші.
Жінці загрожує до 15 років заґратування.
Свідки, підходимо будь ласка. Де ваша дитина? - Поехал, со знакомым, с Олегом. -Що це за гроші? - Мои деньги. 600 гривень.
Дмитро Клименко, т.в.о. начальника УБЗПТЛ Нацполіції в Запорізькій області:
53-річна затримана в порядку статті 208 КПК України, триває подальше досудове розслідування.
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