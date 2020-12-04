У Запоріжжі схопили жінку, яка "здавала в оренду" свого 12-річного сина для жебракування. Поліція провела спецоперацію і заарештувала матір, коли та привела дитину, так би мовити, на роботу і отримала за це гроші.

Жінці загрожує до 15 років заґратування.

Свідки, підходимо будь ласка. Де ваша дитина? - Поехал, со знакомым, с Олегом. -Що це за гроші? - Мои деньги. 600 гривень.

Дмитро Клименко, т.в.о. начальника УБЗПТЛ Нацполіції в Запорізькій області: