Украина на пороге коллапса жилищно-коммунального хозяйства. С приходом холодов счета в платежках растут в геометрической прогрессии, а параллельно с этим, словно снежный ком, растут и долги населения за коммунальные услуги. Власть же продолжает обирать нищенствующих граждан.

Весной 2019-го Владимир Зеленский возглавил страну на волне нещадной критики действующих тогда коммунальных тарифов. А уже к лету власть… открестилась от идеи их пересмотра: дескать, новый Президент шутил на тему заоблачных цен на газ, но снизить их никому не обещал.

С приходом холодов, пытаясь избежать народного гнева, Президент объявил: "Мы нашли интересное решение, которое позволит снизить тарифы зимой в 2020 году почти вполовину. Это будет точно не за ваши средства". В тот момент цена на газ составляла 5,7 грн за кубометр.

Это было ровно год назад. На сегодня стоимость газа для населения… повысилась с 5,7 грн до рекордных 9,7 грн за кубометр. И это при том, что "Нафтогаз Украины" не устает рапортовать: хранилища полны. А само голубое топливо частично добыто в Украине, а частично закуплено в летний сезон по низким ценам.

Теперь на повестке дня повышение цен на электроэнергию. Минэнерго однозначно предупредило о грядущем пересмотре тарифа на электричество, а цена транспортировки электроэнергии выросла на 30% уже с 1 декабря. Это повлечет за собой рост и других коммунальных тарифов.

Зеленский и его окружение продолжают бессовестно обманывать и цинично обворовывать свой народ. В условиях, когда из-за пандемии и карантина граждане лишились и заработков, и последних сбережений, тарифная политика нынешнего правительства является чистой воды геноцидом Украинского народа. А кризис неплатежей грозит окончательно развалить обветшавшее коммунальное хозяйство страны. К тому же неизвестно, как скажется на нем в зимний период возможный месячный локдаун.

Остается констатировать, что нынешняя власть резво подхватила эстафету у прежней, ранее взвалившей на граждан серьезную проблему завышенных коммунальных тарифов. По официальным данным, с 2013 года тарифы на ЖКУ в Украине (газ, тепло, электроэнергию, водоснабжение) выросли в среднем в 9,2 раза, или на 821%. Это стало неподъемной ношей для населения страны. Задолженность по коммунальным платежам уже превысила 56 млрд грн, лишь за октябрь увеличившись почти на 2 млрд грн.

А поскольку отопительный сезон только начался, долги будут расти. Это способно привести не просто к коллапсу коммунальной системы, но и к техногенной катастрофе. Фактически страна живет как на пороховой бочке: чрезвычайная ситуация, вследствие которой в 2006 году полностью замерз Алчевск, может повториться в любом из украинских городов уже этой зимой.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" еще полтора года назад предложила официальному Киеву реальный механизм снижения тарифов для населения: прямые поставки российского газа в Украину, да еще и с 25%-й скидкой от цены. Таких договоренностей с российской стороной весной 2019-го удалось достичь руководству "Оппозиционной платформы - За жизнь". Однако, как и прежней власти, нынешней "зеленой" команде куда выгоднее выуживать последние копейки из опустевших кошельков своих граждан, позволяя зарабатывать на этих схемах западным трейдерам.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" ответственно заявляет: проблема коммунальных тарифов требует безотлагательного решения. Обедневшие украинцы не в состоянии удовлетворять растущие аппетиты Зеленского и приближенных к нему олигархов. Тарифы на ЖКУ стали неподъемными для большинства украинских семей. А ответственность за грядущий коллапс коммунальной системы, за невыполнение своих обещаний целиком и полностью ляжет на правительство, главу государства и депутатов от провластной партии.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"