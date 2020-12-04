Государственное соледобывающее предприятие в ноябре 2020 года выпустило 132,9 тысячи тонн соли. Этот показатель производства стал самым высоким за 11 месяцев этого года.

Рост объемов производства продукции стал возможен благодаря оперативным антикризисным мерам нового руководства предприятия, что позволило увеличить поставки соли по всем направлениям сбыта.

"Сейчас мы находимся в сложной ситуации, ряд проблем накапливался на предприятии годами. Кроме внешних факторов, "Артемсоль" была обременена невыгодными и сомнительными контрактами. Мы пересматриваем наши договорные отношения и применяем принцип "открытости". На нашем сайте объявлена договорная кампания, все желающие могут подать заявку о намерении сотрудничать. К сожалению, не все партнеры, с которыми мы завершили сотрудничество по контрактам, согласны с таким решением. Сегодня в СМИ против нас разворачивается информационная атака, а это значит, что мы на правильном пути – работать открыто и честно" - заявляет руководитель предприятия Виктория Луценко.

Она также отмечает, что на предприятии разрабатывается комплексная антикризисная программа, которая включает повышение прибыльности предприятия, модернизацию производства, поднятие заработных плат работников.

Напомним, в октябре 2020 года Минэкономики назначило и.о. директора ГП "Артемсоль" Викторию Луценко.

В.И. Луценко уже возглавляла предприятие в 2017 и 2018 годах. За этот период в ГП "Артемсоль", кроме роста производства, был получен рекордный показатель чистой прибыли, который составил 213 млн грн. Для сравнения в 2019 году этот показатель составил 23 млн грн. Кроме того, тарифные ставки и должностные оклады работников повысились на 20%, а среднемесячная заработная плата выросла в 1,5 раза.