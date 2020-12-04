Какой знак зодиака самый добродушный [ Редактировать ]
Доброта в наше время очень редкое качество. Порой, оно, конечно, может и сыграть злую шутку со своим обладателем. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый добродушный.
Итак, на первом месте оказался Водолей. Представители этого знака зодиака верные и надежные друзья. Они привыкли отдавать добром на любое поведение людей в их сторону.
Тот факт, что Водолей не хочет тратить себя на зло, заслуживает восхищения. При этом Водолей отнюдь не наивный и безответный дурачок: его и провести невозможно, и получить отпор легко. Но специально делать кому-то плохо Водолей не станет, побрезгует.
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