Доброта в наше время очень редкое качество. Порой, оно, конечно, может и сыграть злую шутку со своим обладателем. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый добродушный.

Итак, на первом месте оказался Водолей. Представители этого знака зодиака верные и надежные друзья. Они привыкли отдавать добром на любое поведение людей в их сторону.

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Тот факт, что Водолей не хочет тратить себя на зло, заслуживает восхищения. При этом Водолей отнюдь не наивный и безответный дурачок: его и провести невозможно, и получить отпор легко. Но специально делать кому-то плохо Водолей не станет, побрезгует.

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