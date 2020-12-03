В пятницу, 4 декабря, некоторым знакам зодиака необычайно повезет в денежном плане. С финансами будут отличные отношения, возможны вложения в успешное дело. Астрологи назвали представителей этих знаков зодиака.

Девы

Есть шансы воспользоваться новыми возможностями, предлагаемыми вселенной, причем во всех сферах жизни. Этот день пройдет под защитой звезд. Однако необходимо сохранять бдительность и контролировать свои импульсы. Самообладание поможет принят правильное решение.

Стрельцы

4 декабря встретит Стрельцов приятными сюрпризами, победой в дебатах, решением давних проблем. Рекомендуется в этот день быть внимательнее к возможностям, которые появятся. Также Стрельцам нужно проявить осторожность во время поездок, даже если они регулярные, особенно в пробках.

Козероги

Козероги смогут наладить отношения с коллегами, это даже может привести к повышению. Не исключено, что кто-то из прошлого может вновь возникнуть на вашем пути. Помните, что эмоции - плохой советчик, откажитесь от импульсивности в своих решениях на этот день, возьмите паузу перед действием.

Ранее мы писали о том, какой знак зодиака самый непредсказуемый. Также сообщалось, какой знак зодиака самый коварный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.