Предпринимателям нужна реальная программа помощи, а не мизерная одноразовая подачка. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Депутаты отсрочили введение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей. Это компромисс, который даст бизнесу возможность подготовиться к диалогу с правительством", - сказал Юрий Бойко.

Но в тоже время, по его словам, с начала эпидемии отечественный бизнес вместо реальной государственной поддержки оказался под еще большим фискальным гнетом и множеством проблем.

"В то время, когда европейские страны предлагали солидные пакеты помощи населению и бизнесу, украинская власть практически отстранилась от решения проблем предпринимателей. Так, например, общеевропейский пакет мер предусматривал поддержку на сумму 750 млрд евро. США выделили на поддержку экономики и населения более 4 трлн долл. (в том числе раздали каждому взрослому американцу по 1200 долларов), соседняя Польша – 66 млрд евро. А у нас все помнят о кредитах "5-7-9%". Их выдали аж 4 млрд по стране. Это капля в море. Практически нет ни одной государственной программы, направленной на поддержку малого бизнеса", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По его словам, те 8 тысяч гривен помощи предпринимателям, о которых так громко заявила власть, - это сумма, которая ничего не решает.

"Этих денег явно недостаточно. Особенно с учетом того, что от них требуют купить кассовые аппараты за 10-12 тыс. грн. Конечно, мы поддерживаем закон о помощи предпринимателям, чтобы они получили хоть что-то. Но это все половинчатые меры, тем более что на 8 тысяч гривен могут рассчитывать только субъекты хозяйствования, занятые в определенных сферах", - сказал Юрий Бойко.

"Оппозиционная платформа - За жизнЬ" требует предоставить отечественному бизнесу действенную помощь, разработать и внедрить антикризисную программу поддержки реального сектора экономики.

"Только конкретными законодательными мерами, после диалога с предпринимателями, нужно решать все эти острые вопросы, чтобы защитить людей, предотвратить закрытие бизнесов и остановить экономическое падение страны", – резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.