Чехия прекращает разработку собственной вакцины от коронавируса. Минздрав страны принял решение остановить работу исследовательской группы вирусологов.

Об этом сообщает "Чешское информационное агентство".

Базой для разработок вакцины были Национальный институт гематологии и диффузии крови, а также Институт клинической и экспериментальной медицины.

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По данным агентства, против разработки национальной вакцины выступал экс-министр здравоохранения Чехии Роман Прымула. Он считал, что исследователи не успеют быстро создать эффективную вакцину и уступят другим разработчикам.

О разработке Чехией собственной вакцины от коронавируса стало известно в мае 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Чехии будут бесплатно вакцинировать от COVID-19. Министр здравоохранения страны Ян Блатны заявил, что расходы на прививки будут покрываться из средств обязательного медицинского страхования.

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