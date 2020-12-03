Чехия остановила разработку вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Чехия прекращает разработку собственной вакцины от коронавируса. Минздрав страны принял решение остановить работу исследовательской группы вирусологов.
Об этом сообщает "Чешское информационное агентство".
Базой для разработок вакцины были Национальный институт гематологии и диффузии крови, а также Институт клинической и экспериментальной медицины.
По данным агентства, против разработки национальной вакцины выступал экс-министр здравоохранения Чехии Роман Прымула. Он считал, что исследователи не успеют быстро создать эффективную вакцину и уступят другим разработчикам.
О разработке Чехией собственной вакцины от коронавируса стало известно в мае 2020 года.
Ранее сообщалось, что в Чехии будут бесплатно вакцинировать от COVID-19. Министр здравоохранения страны Ян Блатны заявил, что расходы на прививки будут покрываться из средств обязательного медицинского страхования.
Мы также писали о том, что Украина может быстрее получить вакцину от COVID-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Стало известно, когда вакцина будет одобрена
В стране наблюдается возобновление распространения вируса
Она менее требовательна к условиям хранения и будет стоить значительно дешевле
Вакцина показала 95% эффективности
В то же время в Украине продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19