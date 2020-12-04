У світі найбільша кількість заражень і смертей від початку пандемії

У світі найбільша кількість заражень і смертей від початку пандемії. Останньої доби - 679 тисяч нових інфікувань коронавірусом. Померли - 12 тисяч 679 пацієнтів.

Трійка антилідерів незмінна - це США, Індія та Бразилія. Усього з початку пандемії захворіли 65,5 мільйонів людей. Одужали - 45 мільйонів. Померли понад півтора мільйона.