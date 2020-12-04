COVID-19 у світі: зафіксували рекордну кількість заражень та смертей [ Редактировать ]
У світі найбільша кількість заражень і смертей від початку пандемії. Останньої доби - 679 тисяч нових інфікувань коронавірусом. Померли - 12 тисяч 679 пацієнтів.
Трійка антилідерів незмінна - це США, Індія та Бразилія. Усього з початку пандемії захворіли 65,5 мільйонів людей. Одужали - 45 мільйонів. Померли понад півтора мільйона.
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