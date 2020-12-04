У Черкасах рятувальники "підняли на вуха" жителів 16 поверхового будинку. Пожежники очепили висотку і намагалися загасити умовне займання на одному з горішніх поверхів.

Таким чином в ДСНС вирішили перед святами перевірити підрозділи, чи готові вони до гасіння пожеж на подібних об'єктах.

Півтора місяця тому ці карди черкаські рятувальники зняли під час виїзду на пожежу в одній з багатоповерхівок. Власник квартири ледве не вчадів через залишену на плиті їжу. Такі виклики у вогнеборців не рідкість.

Це теж виїзд на пожежу в багатоповерхівці, але на щастя - умовну. Щоправда, навіть під час навчань рятувальникам доводиться стикатися із абсолютно реальними проблемами. Через суцільне паркування під висоткою спецтехніці у двір не заїхати. Розчищати дорогу пожежним машинам доводиться заступнику голови ОСББ будинку.

Микола Пінчук, заступник голови ОСББ будинку:

Приїдьте увечері та подивитесь, як у нас тут не можна пройти. Це всьо ж мешканці або нашого, або сусіднього будинку

Витративши час на розчищення дороги, вогнеборці приступають до ліквідації пожежі. За легендою, вона спалахнула на восьмому поверсі 18 багатоповерхівки. В полоні полум'я та диму опинилась людина, і її треба терміново евакуювати.

Місцевих жителів ДСНС попередили про навчання завчасно та люди все одно ошелешені. За роботою рятувальників уважно стежать.

Куди не сягає драбина, пожежники дістаються самотужки. По сходах тягнуть до центру займання рукави та спецтехніку для відкачування диму. Поверхами вище заблокованими ще залишаються люди.

Для мешканців ці навчання лише яскраве видовище, а от для вогнеборців - життєва необхідність. Будинків, вищих за десять поверхів, у Черкасах щонайменше півтори сотні. Гасіння пожеж в них вважається складним через надмірну висотність. Тож відточення навичок під час таких маневрів у реальній ситуації може зберегти чиєсь життя.

Олександр Полубєхін, заступник начальника центру реагування ДСНС в Черкаській області:

Вони наглядно вже знають шляхи евакуації, прокладання рукавних ліній, постановку пожежних автомобілів на зовнішні вододжерела, використання внутрішнього пожежогасіння.

Зазвичай, кількість пожеж у багатоквартирних будинках зростає у передсвятковий і святковий період. Тому вже зараз черкаські пожежні підрозділи приводяться у повну бойову готовність.