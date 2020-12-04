"Укрзалізниця" знаходиться в стані кросс-дефолта. Цю інформацію приховують, зокрема, і Наглядова рада підприємства, "малюючи" нереалістичні плани розвитку УЗ на 2021 рік. Про це у своєму Facebook написав колишній фінансовий директор "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев.



"Проект фінансового плану Укрзалізниці на 2021 рік , який потрапив мені до рук , показує , що Наглядова рада компанії яка його затвердила, та її фінансовий директор Іван Юрик, приховують, що компанія вже зараз знаходиться в стані кросс-дефолта , або іншими словами технічний банкрот і при цьому далі малюють нереалістичні плани розвитку на 2021.



Такі дії за кордоном є кримінальним злочином. Цікаво чи відповідальний за антикорупційну складову член наглядової ради вже повідомив українські та міжнародні інституції про такі дії посадових осіб компанії ? Чи може він теж проголосував за цей проект?", - пише Рязанцев.



Він додав, що Наглядова рада УЗ затвердила проект фінплану компанії на 2021 рік з прибутком у розмірі 3,5 млрд грн. та капітальними вкладеннями на рівні 27 млрд грн. Подібні фінплани не матимуть з реаліями жодного зв‘язку, наголошує Рязанцев, пояснюючи чому.



Так, до прикладу, прогнозований збиток на кінець 2020 року закладений на рівні 12,5 млрд грн.



"Це при тому що він вже сягнув 12 млрд грн за 9 місяців. Три з них додалось у 3-му кварталі 2020 . Отже , очікувати лише 0,5 млрд в 4 кварталі зухвало неправдоподібно. На мою думку 14-15 млрд грн - реалістичний результат діляночці компанії у 2020", - зазначає фахівець.

Далі, на тлі операційних збитків та погіршення інших показників, УЗ прогнозує на кінець 2021 року прибуток у розмірі 3,5 млрд грн. І такі нереальні цифри, за словами Рязанцева, "навіть важко відкоментувати".



"При цьому маючи значні проблеми з ліквідністю у 2020 році та найнижчим показником очікуваних капвкладень з 2017 року у сумі трохи більше 9 млрд грн, у 2021 році компанія записала у плани 27 млрд грн капвкладень, або втричі більше", - додає він, вказуючи на ефімерність таких планів.



А ще УЗ при закладеному зростанні вантажообігу на 1% прогнозує підвищення доходів від вантажних перевезень на 12%.



"При декларованій відсутності ініціатив з боку УЗ щодо зростання вартості вантажних перевезень, що є відвертою неправдою, вантажовласники за майже той самий обсяг перевезень вантажів у 2021 році заплатять на 7,5 млрд грн більше. Тобто і тут слова розходяться зі справами", - коментує експерт.



Проект фінплану компанії на 2021 рік є яскравим показником непрофесійної діяльності Юрика та всього складу Наглядової ради, яка затвердила документ, пише Рязанцев.

Такий документ направлений на введення в оману представників державної влади та суспільства щодо реального фінансового стану компанії. Робиться це або у зв‘язку з злочинною халатністю та непрофесійністю, або у зв‘язку з злочинними намірами окремих представників як всередині компанії, так і за її межами", - резюмував він.



Нагадаємо, ЄС констатував кризовий фінансовий стан УЗ.



Крім того, збитки компанії продовжують зростати, зокрема, через тиск на бізнес і запровадження неадекватних тарифів на перевезення вантажів. Лише протягом жовтня відповідні непрофесійні рішення топ-менеджера УЗ Езугбая призвели до втрати підприємством понад 400 млн грн.



Ще стільки ж "Укрзалізниця" втратила і в листопаді.



Міністрів інфраструктури Криклій на кризовий стан в УЗ не реагує. Голова правління Жмак - також.



Натомість, стратегічне підприємство вже готують до часткового продажу. Тож саме із цими намірами влади, експерти й пов’язують зумисне доведення "Укрзалізниці" до банкрутства.