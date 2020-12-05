Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты не следует есть на завтрак. Передает "Lenta.ru"

Как утверждает диетолог, меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита, так как именно в этих лепешках слишком много углеводов, которые вызывают повышения уровня сахара в крови. В 100 граммах продукта содержится около 60-80 граммов углеводов.

Еще одним неудачным вариантом для завтрака являются сладкие хрустящие хлопья. В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго. Очень вредными такие хлопья являются для детей, они привыкают есть сладкое по утрам.

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В качестве полезной альтернативы диетолог предложила есть гранолу или хлопья без сахара, подсластить которые можно, добавив немного меда или ягод. Также хорошим выбором для завтрака могут стать тосты с яичницей, овощами и беконом - последний следует употреблять с цельнозерновым хлебом, так как в нем содержится много жира.

Напомним, ранее диетологи заявили о вреде картофеля для здоровья, поскольку он может нанести вред здоровью. Также не следует есть отварной овощ вместе с кожурой.

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