Рацион питания играет очень большую роль в состоянии нашего здоровья в целом. Ученые из Великобритании рассказали о продуктах, которые плохо влияют на работу головного мозга. Так, они заявили, что макароны и хлеб оказывают негативное воздействие. У многих людей наблюдается глютеновая атоксия, передает newsyou.info.

В ходе наблюдений за добровольцами специалисты установили, что при наличии отрицательной реакции на глютен возможны частые головокружения и ощущение неуклюжести. Употребление в пищу значительного количества хлебобулочных изделий и макарон вредит мозгу.

В ряде случаев у пациентов проявляется отрицательная симптоматика, которая похожа на инсульт. Больные испытывают затруднения при ходьбе, им достаточно сложно поддерживать разговор. Появляются первичные признаки паралича. Исследователи заявляют, что глютеновая атоксия требует проведения интенсивного терапевтического лечения, в ином случае болезнь может вызвать необратимые изменения в головном мозге.

При возникновении признаков глютеновой атоксии следует немедленно обращаться к врачам за помощью во избежание осложнений. Рекомендуется также пересмотреть свою диету путем уменьшения употребления макарон и хлеба, усилив внимание на овощах, фруктах и орехах.

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