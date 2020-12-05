В Киеве задержали нотариуса на миллионной взятке (фото) [ Редактировать ]
Нацполиция задержана на крупной взятке почти 1,2 млн гривен нотариуса Киевского городского округа, а также посредника.
По данным правоохранителей, они требовали деньги за содействие в беспрепятственной государственной регистрации вещевых прав на завод и влияние на регистратора.
Стоит отметить, что в случае отказа нотариус и посредник обещали создать проблемы с регистрацией. При этом официальная стоимость таких услуг составляет 11 тысяч 800 гривен.
Полиция задержала фигурантов дела при получении последней части взятки в сумме 25 тысяч долларов.
Важно, что это не первая "схема" этого же нотариус и посредника, ранее они уже получили "два транша" – 16 тысяч долларов и 28 тысяч гривен. Общая сумма взятки составила почти 1,2 млн гривен.
Задержанным уже сообщили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием (ч.2 ст.28 ч.3 ст.369-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании мер пресечения. Санкцией статьи предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Борисполе задержали крупнейшую в истории партию янтаря.
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