Правоохранители разоблачили на территории Украины банду, совершающую торговлю и производство оружия.

В ОПГ участвовали 4 человека, проживающие в Киевской области и Днепропетровской области. Главарем группировки был один из жителей Каменского. Члены банды наладили контрабанду оружия из Донбасса. Злоумышленники занимались модернизацией и перепродажей боеприпасов.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что в результате обысков в "штабе" группировки полицейские изъяли приборы для работы с различным оружием, также 100 единиц готового вооружения, 70 колюще-режущих предметов, 500 боеприпасов и порох. К тому же, правоохранителям удалось установить и покупателей летальных изделий. Начаты следственные действия.

Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что киевские правоохранители разоблачили подпольный взрывоопасный цех. Против подозреваемых открыто уголовное производство.

Кроме того, во Львове задержали группировку, которая крала деньги из офисов и банкоматов. Работала банда исключительно ночью.

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