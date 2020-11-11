На звание уникального продукта, который снижает риск от нескольких смертельных заболеваний, может претендовать красный перец чили. Такие выводы содержатся в исследовании Американской кардиологической ассоциации (AHA), опубликованном в журнале Scientific Sessions.

Ученые проверили все исследования об этом продукте с момента их начала до 16 января 2020 года (4729). В качестве первичной конечной точки изучали смертность от всех причин. Сердечно-сосудистые, цереброваскулярные и связанные с раком смерти изучались как вторичные.

Объединенный анализ случайных эффектов показал, что относительный риск смертности от всех причин снизился на 25% для постоянных потребителей красного перца по сравнению с не потребителями. Кроме того, наблюдалось снижение риска смерти от сердечно-сосудистых причин на 26% и 23% - от рака.

Ученые полагают, что способность красного перца чили продлевать людям жизнь обусловлена его противовоспалительными, антиоксидантными, противораковыми эффектами и регуляцией уровня глюкозы в крови.

Исследователи оговариваются, что делать окончательные выводы о "суперпродукте" пока рано и нужны дополнительные исследования.

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