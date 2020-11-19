Ученые из Израиля заявили, что им удалось впервые обратить вспять биологический процесс старения у людей. Результаты их исследований опубликовано в Aging.

Остановить старение удалось с помощью гипербарической оксигенации, или кислородной терапии в условиях гипербарической барокамеры (на фото - ред.).

На клеточном уровне двумя ключевыми признаками процесса старения являются сокращение длины теломер (TL) и клеточное старение.

По мере старения у человека укорачиваются конечные участки хромосом - теломеры, которые защищают хромосомы от разрушения и отвечают за сохранность генома в процессе деления клетки. Чем больше возраст человека и чем больше у него заболеваний, тем короче у него теломеры.

Из-за сокращения теломеров клетка утрачивает способность к делению и становится старой - по научному, сенесцентной. Такие клетки не выполняют своих функций, но не умирают, а накапливаются, мешая регенерации, вследствие чего организм и стареет.

Многие ученые, занимающиеся процессами долголетия, ищут способы восстановления роста теломеров и устранения сенесцентных клеток.

Ученые из Университета Тель-Авива установили, что у пожилых людей после получения чистого кислорода в условиях гипербарической барокамеры длина теломеров увеличивается на 20%.

В исследовании участвовали 35 здоровых людей в возрасте старше 64 лет. Каждого из пациентов ежедневно в течение 60 дней на 90 минут помещали в гипербарическую барокамеру, где они дышали чистым кислородом.

Ученые заявляют, что сейчас у участников исследования теломеры Т-хелперов, Т-цитотоксических, естественных киллеров и В-клеток такой же длины, какая была у них 25 лет назад.

Кроме того, оксигенотерапия в условиях барокамеры позволила на 37% снизить количество "старых" клеток в организме, вследствие чего возобновился процесс регенерации новых здоровых клеток.

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