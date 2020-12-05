У разі посилення карантину держава обіцяє підтримати бізнес. Той, що зачиниться. Вчора парламент ухвалив відповідні законопроєкти.

Хто може розраховувати на 8 тисяч компенсації, для кого запровадять податкові канікули і що думають самі підприємці про такі ініціативи?

Фінансовій протикарантинній підтримці бізнесу бути! Верховна Рада проголосувала одразу за три такі законопроєкти. Найгучніша обіцянка - 8 тисяч гривень одноразової виплати для більше ніж мільйона ФОПівців.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

8 тисяч гривень: допомога може надаватись найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати в наслідок посилення карантинних обмежень, ФОП, які втратили частину доходу через заборону на повноцінне функціонування. Працівник має бути офіційно оформлений на підприємстві.

Серед запланованої допомоги від держави - впровадження "податкових канікул" для ФОПів та компенсація Єдиного соціального внеску. Несплачені в період карантину податки держава також "пробачить" кожному бізнесу. Щоправда, якщо сума не перевищує 3060 гривень. Гроші на такі ініціативи планують виділити з "Ковід-Фонду".

Ми в одному з київських ресторанів. Зараз день, тому відвідувачів небагато, адже основний наплив клієнтів саме ввечері, а взагалі - найбільші прибутки очікують у період новорічних свят. Тож як тут сприймають обіцяну допомогу від держави, тим паче перед можливим новим локдауном?

До наступного локдауну тут ставляться з пересторогою. Розповідають: навіть три тижні "карантину вихідного дня" добряче вдарили по прибутку і стабільності ресторану. Все ж будь-якій підтримці з боку держави тут раді. Проте, на жаль, у тій допомозі, що пропонується, майже нічого для себе не знайшли.

Усама Кафа, ресторатор:

Мы не попадаем под общие законы, мы в какие-то детали попадаем, это да. Это компенсация ЕСВ. Первый локдаун - это серьезная школа. Но тогда было настроение, была какая-то "финансовая подушка" у людей - могли удержаться, а сейчас есть страх у людей. Мы общаемся со своими коллегами, многие сдают позиции.

Дієву підтримку від держави підприємці бачать дещо інакше. І перше, що допоможе втримати бізнес, - звільнення від обов'язкових комунальних платежів.

Усама Кафа, ресторатор:

Чтобы не было как первый карантин. Мы очень сильно страдали от коммунальных платежей, которые были - это коммунальные услуги, которые нужно было платить два месяца вперед.

Український бізнес у скрутному становищі, - кажуть підприємці. Тож навіть та допомога, яку обіцяє влада, - не зайва. Проте і з нею не все так просто. Експерти застерігають: на швидкі фінансові виплати підприємцям краще не розраховувати.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Законопроєктами передбачається надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч грн тим ФОПам, або тим найманим працівникам суб'єктів господарювання, діяльність яких обмежена внаслідок карантинних заходів. Станом на сьогодні уряд вирішив не продовжувати карантин вихідного дня. Якщо не буде обмежувальних заходів, то не буде видів діяльності і якихось конкретних речей, які б давали підстави ФОПам подаватися на отримання цієї матеріальної допомоги.

Ще один важливий момент: під таку допомогу потрапили не всі підприємці. На майже катастрофічне становище скаржаться і представники кіноіндустрії. Через карантин по всій країні щомісяця закриваються від 10 до 20 кінотеатрів.

Роман Романчук, директор найбільшої мережі кінотеатрів в Україні:

Мы вот уже девятый месяц, каждый месяц мы фиксируем убытки - и убытки в большом размере, а помощи мы получили - 0 грн 0 копеек. Ни прямой, ни косвенной, ни в виде льгот, ни в виде чего бы то ни было.

Представники кіноіндустрії наголошують: їм теж необхідна державна підтримка, але дещо інша.

Роман Романчук, директор найбільшої мережі кінотеатрів в Україні:

Я считаю, что было бы делать какой-то режим льготного кредитования для бизнеса - это позволило бы удержать самое главное: сейчас это рабочие места, и не сокращать количество сотрудников.

Підтримання бізнесу коштуватиме державі від 12 до 15 млн грн. Але чи витримає озвучену владою фінансову підтримку бюджет країни? Експерти кажуть: усе залежить від того, коли саме запровадять карантин.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

На сьогоднішній день на жаль у державному бюджеті на 2021 рік в тому законопроєкті, який у другому читанні подав уряд, не передбачено ані "Ковід-Фонду ", ані якихось програм підтримки бізнесу і тому парламентарям важливо подбати про те, що якщо не буде в цьому році обмежувальних заходів - вони будуть планувати їх у січні, - то їм одразу це потрібно врахувати при ухваленні закону про бюджет на 2021 рік. Інакше ці кошти просто не перейдуть.

У Парламенті ж запевнили: якщо закони набудуть чинності з 9 грудня, роздати гроші підприємцям встигнуть до Нового року.