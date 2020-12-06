Велике будівництво доріг стало тим необхідним заходом стимуляції економіки у 2020 році, яке забезпечить довготривалий розвиток у подальшому та ріст ВВП.

Таку думку висловив Олег Устенко, радник президента України з економічних питань, виступаючи на форумі "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі". За його словами, саме "Велике будівництво" не дало можливості українській економіці впасти так сильно, як європейським сусідам, де падіння сягнуло 10%.

"Облікова ставка - 6 %, яка є найнижчою за всю історію незалежної України, дає можливість великим гравцям, таким як Укравтодор, мати доступ до кредитного ресурсу у середині країни. Що у свою чергу є стимулом для розвитку, який забезпечить ріст у довгостроковій перспективі. Завдяки додатковим державним витратам, Велике будівництво вберегло українську експортозалежну економіку від більш стрімкого та глибокого падіння у кризовий 2020 рік", - наголосив Олег Устенко.

Нині Україна отримує ефект синергії від мультиплікаційного ефекту взаємодії суміжних галузей під час Великого Будівництва. У довгостроковій перспективі, а йдеться про десятки років, це стане базою для економічного розвитку.

Самих бюджетних коштів не вистачить для виходу з кризи, очевидно, слід залучати інвесторів. І тут так само будівництво дорожньої інфраструктури є визначальним фактором. "Коли є земля, можна поставити завод, але немає належної мережі інфраструктури. В умовах, коли конкуренція за інвестиційний ресурс росте, Україна мусить запропонувати інвестору додаткові умови", - зазначив експерт і додав, що будівництво доріг "також є вирішенням численних питань у довгостроковій перспективі, що пов’язані з міжнародною комунікацією, оскільки Україна має транзитні можливості".

"В України є обмеження бюджетні, а саме - дефіцит. У 2020 році він очікувався на рівні 2,5%, по факту, будемо дуже близькі до позначки 7%. У 2021 році закладаємо на рівні 5,3%. А це означає, що можливість користуватися грошима для таких проєктів, як Велике Будівництво, - обмежена. Ми вимушені шукати додаткові джерела фінансування, зокрема розглядати варіант залучення приватних капіталів. Розвиток концесії - доріг та інфраструктури - може давати позитивний ефект у довгостроковій перспективі та необхідний економічний ріст, завдяки якому ВВП має досягти позначки у 5%", - висловився Олег Устенко.

Раніше економісти озвучили цифру: вплив мультиплікативного ефекту від будівництва доріг в рамках президентської програми Велике будівництво становить 3 гривні 5 копійок на кожну вкладену гривню. У виступі на форумі "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі", економіст Михайло Кухар заявив - питома вага Великого будівництва у ВВП економіки України зросла з 2,8% у першому кварталі до 10% у четвертому. У структурі проміжного споживання та ВВП України будівництво має найбільший коефіцієнт - 3,4%.

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