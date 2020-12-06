В Кривом Роге, 6 декабря в частном жилом доме спасатели достали из-под завалов 12-летнюю девочку, на которую обрушился потолок. О происшествии сообщает специалист по связям со СМИ 3-го пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Светлана Чередниченко.

в 11:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение об обрушении потолка в частном доме на улице Теплой.

По данным спасателей, на ликвидации последствий работало отделение 10 государственной пожарно-спасательной части 3 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

На месте происшествия спасатели установили, что причиной обвала стало - аварийного состояния потолка, который рухнул на ребенка.

Стоит отметить, что спасатели достали из-под завалов девочку 2008 года рождения, ее сразу осмотрели медики и отметили, что к счастью у ребенка серьезных травм нет, поэтому ей госпитализация не понадобилась.

Как заявила пострадавшая - она чувствует себя нормально, хотя девочка очень сильно испугалась и на ее теле множество ссадин.

Напомним, ранее в Николаеве, в ходе конфликта мужчина открыл стрельбу по подросткам. Пострал подросток, которому мужчина прострелил бок.

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