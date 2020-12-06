І до коронавірусної статистики. Від учора в Україні плюс 11,5 тисяч нових заражень. Але, зазначу: і тестів у вихідні роблять удвічі менше. У лікарні потрапили трохи більше як тисяча пацієнтів. 167 людей не змогли подолати недуги. Найбільше число хворих уже звично - у Києві.

У лідерах сумної статистики також Одеська, Запорізька, Київська та Дніпропетровська області. Загалом від початку пандемії в Україні кількість інфікованих уже перевищила 800 тисяч осіб.